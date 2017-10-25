54. Uluslararası Antalya Film Festivali

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ANTALYA (AA) - Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Ömer Lütfi Akad, 54'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali'nde anıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen film festivali kapsamında "Gelin", "Vurun Kahpeye", "Kanun Namına" ve "Yaralı Kurt" filmleri gösterilen yönetmen Akad'ın yaşamı, "Türk Sinemasının Ustaları" isimli panelde ele alındı.

Yönetmen, senarist ve film yapımcısı Yılmaz Atadeniz, Ömer Lütfi Akad'ın asıl mesleğinin muhasebecilik olduğunu, sinemayı Fransız filmlerini izleyerek ve sinema kitapları okuyarak öğrendiğini söyledi.

Akad'ın ilk olarak "Damga" isimli filmin eksik sahnelerini, yapımcının ısrarı üzerine adının yazılmaması şartıyla çektiğini aktaran Atadeniz, "Ondan sonra da sinemacı olarak çok önemli işlere imza attı. Akad, ustadır ama ustası yoktur. Sinemada usta olan bir insanın ustasının olmaması, zor görünen bir durumdur." dedi.

Yılmaz Atadeniz, Ömer Lütfi Akad'ın filmlerinde hiçbir zaman zumlayarak yakın çekim tekniğini kullanmadığını kaydetti.

- "İnsanları yarım görmüyorum ki kamera da yarım görsün"

Yeşilçam aktörlerinden Engin Çağlar, 1970-80'li dönemlerde Türkiye'de bir sinema okulunun olmadığını, oyunculuğun ve yönetmenliğinin yürekte başladığını dile getirdi.

Dönemin ünlülerinin, sinema oyuncularının gazete yarışmalarında derece elde edenlerden ortaya çıktığını anlatan Çağlar, günümüzde ise mankenlik yarışmalarında birinci olanların ve tiyatrodan geçenlerin oyunculuk yaptığını ifade etti.

Yönetmen Akad'ın filmlerinde yakın plan çekimlerin olmadığını, bunun kendisine sorulduğunda ise "İnsanları yarım görmüyorum ki kamera da yarım görsün" şeklinde yanıt verdiğini aktaran Engin Çağlar, ünlü yönetmenin oyuncuları çok iyi yönlendirdiğini de belirtti.

Yönetmenin Mimar Sinan Üniversitesinden öğrencisi, sinema araştırmacısı, yazar ve yönetmen Alican Sekmeç ise Ömer Lütfi Akad'ın sinemayı okuyarak öğrenmiş bir insan olduğunu ifade etti.

Akad'ın derslerinde sinemayla ilgili çok şey öğrendiklerini dile getiren Sekmeç, "Okula girdiğimiz sene zorla bizi sinemacı yaptı." diye konuştu.

Yazar ve senarist Vadullah Taş ise Akad'ın çok önemli bir yönetmen olduğunun belirterek, "Yılmaz Güney ile Akad'ın yollarının kesişmesi, Yeşilçam için bir dönüm noktası olmuştur. Birlikte köy-kent-güç üçlemesini en iyi anlatan filmleri yaptılar." şeklinde konuştu.

Ömer Lütfi Akad'ın torunu Eda Akad da dedesinin her zaman kendilerinden okudukları kitapları yorumlamalarını istediğini dile getirdi.

Dedesinin her alanda bilgi sahibi olmayı önemsediğini anlatan Akad, dedesinin derinlemesine araştıran mütevazı bir insan olduğunu kaydetti.

