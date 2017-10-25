Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, kapatılan Canik Başarı Üniversitesi Rektör Yardımcısının eşi Nebahat Ö, emekli polis memuru Fatoş İ, Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ferhat T. ve esnaf Mustafa K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin Emniyetteki işlemleri sürüyor.