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Samsun merkezli "torbacı" operasyonu: 5 gözaltı

25 Ekim 2017 Çarşamba, 13:46

SAMSUN (AA) - Samsun merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun merkez ve Bafra ilçesi ile Amasya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, adreslerde yaptıkları aramada paketler halinde satışa hazır 93 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda Salih D. ile kardeşi Alperen D. Samsun'da, Erhan T. ile Yılmaz T. Bafra'da, Taner A. ise Amasya'da gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

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