FETÖ irtibatı nedeniyle ihraç edilen savcıya hapis istemi

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ADANA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yargı mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında, eski savcı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilip tutuklanan eski Hatay Cumhuriyet Savcısı İ.E. ile ilgili iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 15 yıla kadar hapsi istenen eski savcının, örgütün gizli iletişim programı ByLock’u kullandığı belirtildi.

ByLock içeriklerini çözümleme çalışmalarının halen devam ettiği kaydedilen iddianamede, eski savcı İ.E.’nin odasında ve evinde yapılan aramada el konulan masaüstü bilgisayarından FETÖ/PDY ile irtibatlı basın yayın organlarını takip ettiğinin belirlendiği aktarıldı.

İ.E. ise iddianamede yer alan savunmasında, cemaate yakın bir dershaneye gittiğini belirterek "Üniversitede bu dershane aracılığıyla beni bir eve götürdüler, 1. sınıfın ilk dönemi cemaate ait olan bir evde kaldım. Uyum sağlayamadığım için bu buradan ayrılarak başka bir arkadaşımla eve çıktım." ifadesini kullandı.







