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54. Uluslararası Antalya Film Festivali

25 Ekim 2017 Çarşamba, 13:58
54. Uluslararası Antalya Film Festivali

ANTALYA (AA) - 54'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali'nin yarışma filmlerinden "Melekler Beyaz Giyer"in gösterimi gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında Antalya Kültür Merkezi Perge salonunda, Çinli yönetmen Vivian Qu'nun yönetmenliğini üstlendiği "Melekler Beyaz Giyer"in gösterimi yapıldı.

Filmin ardından gerçekleştirilen soru cevap bölümüne katılan yönetmen Qu, filmde oynayan küçük kız çocuğu için binin üzerinde çocuğu seçmelere çağırdıklarını söyledi. Filmde oynayan kızı kostüm tasarımcısının önerdiğini dile getiren Qu, "Çok yetenekli olduğunu gördük. Rolünü çok iyi yaptı." ifadelerini kullandı.

Yönetmen Qu, filminin Türkiye'de de gösterime gireceğini, eserinde saf, temiz olmayan bakış açısıyla bunun tersi durumu aynı anda işlediğini söyledi.

Yönetmeni tebrik eden sanatseverler filmin etkisini üzerlerinde hissettiklerini söylediler.

- Filmin konusu

Küçük bir kıyı kasabasında iki kız öğrenci bir otelde orta yaşlı bir adamın saldırısına uğrar. O gece resepsiyonda çalışmakta olan bir genç kız olan Mia, olayın tek tanığıdır. İşini kaybetme korkusuyla hiçbir şey söylemez. Bu esnada kurbanlardan biri olan 12 yaşındaki Wen, başına geleceklerin henüz yeni başladığını anlar. Güvensiz bir dünyada kapana kısılan Mia ve Wen, bir çıkış yolu bulmak zorundadır.

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