TBMM Mülteci Hakları Alt Komisyonu'nun çalışmaları

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AYDIN (AA) - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Mülteci Hakları Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu, Avrupa ülkelerinin mülteciler için "birebir anlaşması" çerçevesinde Türkiye'ye ekonomik yardım yapmayı taahhüt ettiğini ancak sözlerinde durmayarak, anlaşmaya uymadıklarını bildirdi.

TBMM Mülteci Hakları Alt Komisyonu Başkanı Uslu başkanlığındaki AK Parti Isparta Milletvekili Sait Yüce, CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ve MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'dan oluşan heyet, Aydın Valiliği'ni ziyaret etti.

Ziyarette gazetecilere açıklama yapan Uslu, Aydın'daki Geri Gönderme Merkezi'ni incelemek için kente geldiklerini belirtti.

Türkiye'de 3 milyon 250 bin kayıtlı Suriyeli sığınmacının bulunduğunu aktaran Uslu, Türkiye'nin artık transit geçiş noktası olmaktan çıkıp hedef ülke konuma geldiğini ifade etti.

Geri Gönderme Merkezleri'yle ilgili Avrupa Konseyi'nin geçen hafta rapor yayınladığını anımsatan Uslu, "Türkiye’deki Geri Gönderme Merkezleri'nde Aydın’dan bahsetmedi ama İzmir, İstanbul ve Ankara'da insanlık dışı muamelelerin olduğunu ve buraların standartlarının çok düşük olduğu yönünde bir eleştiride bulundu. 2015’te gelip yapılan çalışmanın küçük bir raporuydu. Biz bunun doğru olup olmadığını kamuoyuyla paylaşmak üzere siyasal partilerdeki arkadaşlarla bir araya gelip yerinde inceleme yapmak istedik." diye konuştu.

Uslu, dün de İzmir'deki Geri Gönderme Merkezi'ni incelediklerini, oradaki yaşam standartlarının çok iyi bir noktada olduğunu, burada kalan sığınmacıların tüm ihtiyaçlarının karşılandığını müşahade ettiklerini aktardı.

Avrupa ülkelerinin Türkiye'yi eleştirdiğini ancak kendilerinin 30 mülteciyi bile sahiplenemediğine işaret eden Uslu, şunları söyledi:

"Kabul etmemek için ırkçı, ötekileştirici ve yabancı düşmanlığı politikaları artık maksimum düzeye çıktı. Almanya’da turbo radikal fikirlere sahip alternatif parti yüzde 15’lere ulaşmış durumda. 'Sığınmacıları vuralım. Öldürelim. Onları Ege’deki bir adaya yalnız başlarına bırakalım. Onları çölün ortasında bırakalım ölsünler.' diyen parti Avrupa’da yükseliyor. Oysa Türkiye 3.5 milyon sığınmacıya ev sahipliği ve kardeşlik yapıyor. Herhangi bir sorun da yaşamıyoruz. Mutlaka aksaklıklarımız var ama Avrupa’daki gibi yabancı düşmanlığı yok. Biz bunu tarihi, vicdani ve hukuki bir görev olarak görüyoruz."

- "Anlaşmaya uymadılar"

Sığınmacılar konusunda Türkiye'nin 30 milyar dolardan fazla insani yardım yaptığını aktaran Uslu, şöyle devam etti:

"Ama aynı Avrupa 'birebir anlaşması yapalım' dedi. Yani Avrupa’ya sığınmacılar gelmesin, bunun karşısında da külfeti paylaşalım. Size 3 milyar avro ardından da 2018 yılı sonuna kadar 3 milyar avro destek verelim dediler. Ama şu ana kadar bakıyoruz 800 milyon gibi bir destek verdiler. Sözlerinde durmadılar. Fransa’da kamp var. Mülteciler orada aylarca dışarıda soğukta bekletildiler. Hala orada 400 tane çocuk hala bekletiliyor. Almanya’da 10 binden fazla sığınmacı çocuk kayboldu. Kendileri bile nereye gittiğini bilmediklerini söylüyorlar. Akdeniz bugün dünyanın en büyük mezarlığı haline geldi. Orada insanlar ölmesin diye en büyük mücadeleyi biz yapıyoruz."

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise sığınmacılar konusunda kentte herhangi bir sıkıntının bulunmadığını belirtti.

Geri Gönderme Merkezi'nde dünya standartlarının üzerinde bir hizmet verildiğini anlatan Köşger, "Bizi konuda eleştiren ülkelerin önce kendilerine bir bakması lazım. Kaç sığınmacıyı kabul ettiler, kaçını ev sahibi yaptılar. Tarihin hiçbir döneminde bu milletin başını öne eğecek, hiçbir zulme, herhangi bir sıkıntıya sebebiyet vermediği gibi bugün de bu konuda dünyada en alnı açık, en yüzü ak ülkelerden biridir." diye konuştu.

TBMM heyeti daha sonra Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne giderek, incelemelerde bulundu.



