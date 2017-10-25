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Edirne'deki cinayet

25 Ekim 2017 Çarşamba, 14:10

EDİRNE (AA) - Edirne'de, kavga ettiği çocuk tarafından tüfekle vurularak öldürülen 12 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgundan alınan Erkan Mermi'nin cenazesi, Muradiye Camisine getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından çocuğun cenazesi Acı Çeşme Mezarlığı'nda defnedildi.

Mermi'nin eniştesi Türkün Derebeyi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailelerin çocuklarını yetiştirirken dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Çocukların silahlardan uzak tutulması gerektiğini belirten Derebeyi, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu kaydetti.

Menzilahir Mahallesi'nde yaşayan U.B. (13) dün henüz bilinmeyen bir nedenle, Erkan Mermi ile tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.B, yanında getirdiği pompalı tüfekle Mermi'ye ateş etmişti.

Mermi kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

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