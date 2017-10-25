Ticaret Finansmanı ile Güçlü Bir Ekonomiye" paneli

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GAZİANTEP (AA) - Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin tek çatı altında temsil eden Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çağatay Baydar, "Biz kanun koyuculardan maaliyetlerimizi düşürmelerinin desteğini bekliyoruz." dedi.

Baydar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Konferans Salonunda düzenlenen "Ticaret Finansmanı ile Güçlü Bir Ekonomiye" panelinde yaptığı konuşmada, bankacılık sektörünün ardından KOBİ'lere en fazla finansal destek veren sektör olduklarını söyledi.

Birlik olarak 500 bin KOBİ'ye direkt ulaştıklarını belirten Baydar, faktoring sektörünün kanunsal olarak hak ettiği değeri göremediğini ifade etti.

Baydar şöyle devam etti:

"KOBİ'lerin, bankaların yanında en büyük desteği biz vermemize rağmen maalesef kanunlarda leasinge, finansmana ve bankalara sunulan haklardan mahrum edilen, imajı nedeniyle hep ikinci planda tutulan bir sektör olarak üzüntülerimizi belirtmek istiyorum. Kanun önünde eşit olabilirsek ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Biz faktöring sektörü olarak ülkemizin ihracattaki öz kaynağının yok olmasının önüne geçip ekonominin büyümesine destek oluyoruz. Torba yasada maalesef bu birlik çatısı altında olan 3 sektörün 2'sine verilen vergi aflarının vergi istisnalarının faktoring sektörüne verilmemesinden dolayı çok çüzüntülerimizi belirtiyorum. Özellikle ihracatta ülkenin parasını kurtarıyoruz. Biz ihracat işlemlerinde 400 muhabirimizle 90 ülkedeki alacaklara garanti vererek üykenin öz kaynağının kaybına engelliyoruz fakat kanunlar karşısında eşitsizliğe maruz kalıyoruz."

Baydar, faktoring sektörü olarak KOBİ'lerin ticaretini finanse etmeye, maaliyetlerini düşürmeye, garanti hizmeti vererek yurt dışında paralarının kayıbını engellemeye söz verdiklerine işaret ederek, "Biz kanun koyuculardan maaliyetlerimizi düşürmelerinin desteğini bekliyoruz." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Türkiye'nin 5. en çok ihracat yapan şehri olan Gaziantep'in bu başarısının tesadüf olmadığını belirterek bölge ve coğrafi konumu nedeniyle Gaziantep'in sanayideki, ihracattaki ve KOBİ alanındaki alt yapısının çok sağlam olduğunu vurguladı.

Artık şehir ekonomilerinin öne çıktığını, ülkelerin değil şehirlerin birbiriyle yarıştığını ifade eden Şahin, "En önemli gücümüz beşeri sermayemiz. Riskleri olan bir coğrafyada yaşıyor olmamız bize direnmeyi, donanımı müteşebbis olmayı riski riske dönüştürmeyi ve bunun sonunda da da bütün bu rakamları değiştirebilme gücü verdi. Biz insanımızı güçlü bir şekilde yöneterek geldiğimiz noktayı bir üst seviyeye çıkarabilme gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ise 120 yıllık geçmişi olan GTO'nun 18 bin üyesi bulunduğunu dile getirerek, bin 200 Suriyeli üyelerinin bulunduğunu kaydetti.

Gaziantep'te iş yapan, üretim ve ticaret yapan bu Suriyelileri bir fırsata dönüştürme gayreti içeresinde olduklarını anlatan Hıdıroğlu, "İçinden geçtiğimiz süreçte güzel şeyler oldu. Türkiye'deki işletmelerin yüzde 98'i KOBİ. İstihdamın yüzde 77'sini KOBİ'ler sağlıyor. Yatırımın yüzde 35'i KOBİ'lerde. Son zamanlardaki cansuyu, nefes kredileri önümüzü ufkumuzu açtı. Üretim, teknoloji bilimin ve aklın öne çıkarılmasıyla ilgili yeni politikalar olması gerekiyor." diye konuştu.

Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Enis Gültekin ise yaklaşık 30 yıldır ihracatçılara destek olduklarını anımsattı.

Şu anda ihracat kredilerinin yüzde 45'ini Türk Eximbank'ın tek başına karşıladığına dikkati çeken Gültekin, yaklaşık 9 bin müşterilerinin bulunduğunu ve bunların yüzde 60'nın KOBİ niteliğinde olduğunu belirterek, "Şu anda bizim yeni uygulamaya koyduğumuz TL kredilerinin KOBİ'lere tahsis edilmesiyle onların finansmana daha kolay ulaşmalarını sağlamaya çalışıyoruz. 5,5 milyar liralık öz kaynağımız var bunun tamamını KOBİ'lere tahsis ettik. Bu çok önemli." dedi.

Gültekin Gaziantep ve civar illerde daha fazla KOBİ'ye ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Gaziantep Sanayi Odası (GTO) Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise Gaziantep'in geçen yıl 6,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini ve ithalat fazlası veren bir şehir olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz şu anda Gaziantep olarak yüzde 30 ihracat fazlası veriyoruz. Türkiye'de en fazla ihracatı yapan il normal olarak İstanbul. İstanbul'un ihracatı ithalatının yalnızca yüzde 54'ünü karşılayabilirken biz ithalatımızın yüzde 130'unu karşılayabiliyoruz. Gaziantep'te şu anda 4 bin 500 civarında üyemiz var. Bunların hepsi ülkesi için çalışan, etraftakı bu kadar olumsuzluğa rağmen 176 ülkeye ihracat yapan bir şehiriz. Eximbank'a teşekkür ederim geçen yıla göre yüzde 40 oranında artırdılar ama bu kafi değil. Biz şehir olarak büyümek istiyoruz. Taahüt ettiğimiz 30 milyar dolarlık ihracatı 2023 yılındaki hedefe ulaşmak istiyoruz. Bunun için de en büyük desteğin finansman olması gerekir. Finansmana erişim noktasında maalesef bölgesel olarak da sıkıntılar çekiyoruz. Türkiye'deki bankaların bölgemizde en sıcak bize bakmalarına rağmen; maalesef Gaziantep konusunda devamlı suretle bir tedirginlikleri olduklarının farkındayız. Gaziantep olarak biz her olumsuzluğu aştık. Bu seneki ihracatımız 6,7 milyar doları aşacak biz buna inanıyoruz. Şu andaki mevcut ihracatımız geçen seneye göre yüzde 8,5 oranında artmış durumda. Faiz oranlarının mutlaka aşağı çekilmesi gerekiyor. Gaziantep olarak önümüzü açık, ülkenin geleceğine inanıyoruz ve her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız."