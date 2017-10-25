Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Malkara'dan Tekirdağ istikametine gitmekte olan 59 SH 626 plakalı otomobil, sürücüsü Selami Avcı'nın (28) Ahi Evren Mahallesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Devrilmenin etkisiyle araç sürücüsü Selami Avcı ve yanındaki Gamze Avcı yaralandı.
Yaralılar 112 Sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.