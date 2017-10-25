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VAN (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Türkiye yüksek teknoloji ile büyüyebilir. Yüksek teknolojili ürünler geliştirmeye yönelik atılacak her adım bizim için kıymetlidir." dedi.

Van Güçbirliği Toplantısı'na katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Özlü'yü, Ferit Melen Havaalanı'nda AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay, Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, kurum amirleri ve partililer karşıladı.

Havaalanından Yüzüncü Yıl Üniversitesine (YYÜ) geçerek Rektör Prof. Dr. Peyami Battal'ı ziyaret eden Özlü, burada yaptığı açıklamada, 1982 yılında kurulan üniversitenin bugüne kadar Van'a ve Türkiye'ye büyük değerler kazandırdığını söyledi.

Özlü, Van ile bütünleşen üniversitenin her geçen gün daha da büyüdüğünü vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Başarılı çalışmalarından dolayı üniversitemiz Rektörüne, yönetimine ve kıymetli akademisyenlerimize teşekkür ederim. Üniversitemiz 14 fakültesi, 4 enstitüsü, 11 yüksek okulu ve 19 uygulama ve araştırma merkezi ile önemli bir bilim merkezidir. Aynı zamanda önemli gördüğümüz teknokenti de bünyesinde barındırmaktadır. Van Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde 30 firma faaliyet gösteriyor. Üniversite ile bilimi buluşturan bu bölgeler, Türk sanayisinin geliştirilmesinde çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. "

- "Türkiye yüksek teknoloji ile büyüyebilir"

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sayesinde teknolojik ürün ihracatının katlanarak artacağına inançlarının tam olduğunu vurgulayan Bakan Özlü, şöyle devam etti:

"Türkiye yüksek teknoloji ile büyüyebilir. Yüksek teknolojili ürünler geliştirmeye yönelik atılacak her adım bizim için kıymetlidir. Özellikle KOBİ'lerimizin Ar-Ge ve inovasyon konularındaki açığını kapatmak durumundayız. Teknokentler KOBİ'lerin bu açığını kapatmak için önemli görevler üstleniyorlar. Hükümetimizin ve bakanlığımızın ürettiği bütün projeler, teşvikler ve uygulamalar topyekun kalkınma hedefimize yöneliktir."

Özlü, büyümenin lokomotifi olarak gördükleri sanayinin her ilde gelişmesi gerektiğini, bu yönde çaba gösterdiklerini dile getirerek, "Sanayi ve teknolojiyle destelenmeyen sektörlerin büyümesi mümkün değildir. Biz Türkiye'nin her ilinin bir marka olduğuna inanıyoruz. Bu markaları katma değere dönüştürmek için çabalıyoruz. Bu vesile ile tüm yatırımcılara, girişimcilere seslenmek isterim. Van'daki girişimci ruhuna destek olunuz. Her şey keşfetmekle başlar. Van'ın potansiyelini keşfetmek durumundayız."

- Sanayicilerle bir araya geldi

Bakan Özlü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesindeki teknokenti, Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan Van-Mer Mermer Fabrikası'nı ziyaret ederek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Özlü, daha sonra Fuar ve Kongre Merkezi'nde Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arslan ve üretim yapan sanayicilerle bir araya geldi.

Van'da bakanlığıyla ilgili bütün konuları konuşacaklarını ve bu konuda Van için ne gerekiyorsa yapacaklarını aktaran Özlü, OSB'ler içinde kurulacak teknik liselere, teknik kolejlere de bakanlık olarak destek verdiklerini kaydetti.

- "Düşük faizli kredi veriyoruz"

Özlü, 1 Temmuz'da çıkan "Üretim Reform Paketi"nde bu hususun yer aldığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz OSB içinde kurulacak teknik liselerin, teknik kolejlerin inşaat maliyetlerini, içindeki donatım maliyetlerini kredilendiriyoruz. Van için 15 yıl olması lazım. Düşük faizli kredi veriyoruz. Burada da bir teknik kolej, teknik lise açmanın yoluna bakalım. Çünkü biz masraflarını karşılayacağız. OSB yönetimi okulun yönetiminde yer alacak. Milli Eğitim Bakanlığımız da bu tür projelere öğrenci başına destek veriyor. 4 bin 200 lira ile 6 bin lira kadar destek veriyor. Van'da biraz daha nitelikli üretim, katma değeri yüksek işler yapmak için bu tip eğitim kurumlarına ihtiyaç var."

Gittiği her yerde ziyaret ettiği organize sanayi bölgelerinde nitelikli personel bulunamamasından şikayet edildiğine dikkati çeken Özlü, yüksek nitelikli, yüksek katma değerli, yüksek gelir getiren işler yapmak için nitelikli, vasıflı eleman olması gerektiğini ifade etti.

Bakan Özlü daha sonra kitap fuarını gezdi.