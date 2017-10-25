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BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ile Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneğinin (MADSİAD) iş birliğiyle düzenlenen Bursa 3. Uluslararası Blok Mermer Fuarı açıldı.

Vali İzzettin Küçük, Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli madenlere sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin mermerde dünyanın en iyileri arasında yer aldığına dikkati çeken Küçük, şunları kaydetti:

"Bizim doğalgazımız ve petrolümüz yok. Bunun dışında değerli madenlerimiz var. Krom, bakır, kömür, linyit ve mermer. Mermerde de dünyada en iyilerden birisiyiz. Bursa mermercilikte çok iddialı şehir. Bursa, maden sanayisi yatırımlarıyla Türkiye'nin en önemli mermer üretimi, işleme ve satış merkezlerinden olacak. Bu fuarları geleceğin müjdesi olarak görüyorum."

AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala da Türkiye'nin hedeflerinin büyük olduğuna işaret ederek, "Bu hedefler Türkiye'nin vazgeçemediği büyük hedeflerdir. Bu hedeflere bizi götürecek olan Bursa gibi illerimiz çok önemli. Bursa lojistik anlamda da önemli bir güce sahip. Bursa'nın ihracatı, ithalatından daha fazla. Bursa, vagon değil, ekonomimizin lokomotifi illerinden." ifadelerini kullandı.

- "2 milyar dolar ihracatı olan bir sektör"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da mermer ve maden sektörünün ülkenin en büyük zenginlikleri arasında yer aldığını belirtti.

Burkay, "Mermer sektörünün 2 milyar dolar ihracatı var. 2018 hedefimiz ise 2,5 milyar dolar. 2023 yılında ise 7 milyar dolarlık hedefimiz var. Sektörde büyüme iyi ama daha fazla büyüyeceğiz. Madencilik ve mermer sektörünün çok büyük bir ekonomik değeri var." değerlendirmesinde bulundu.

MADSİAD Başkanı Erol Efendioğlu da ilk yılında 148 firmanın ürünlerini sergilediği fuara, bu sene 215 firmanın katıldığını söyledi.

Efendioğlu, sergilenen ürün sayısının 2 bine çıktığını belirterek, "Biz madenciler ülkesine fayda sağlayan insanlarız. Firmalarımız katma değerli üretim konusunda önemli bir aşama katetti. Bu fuar organizasyonu da sektörümüzün katma değerli üretimi ve ihracatına büyük katkı sağlayacaktır. Fuarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

- "40 ülkeden ziyaretçi ağırlanıyor"

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nın her geçen yıl daha da büyüdüğünü anlattı.

Ersözlü, yaklaşık 60 bin metrekare alanda blok mermerlerin sergilendiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu yıl fuara 15 ülkeden 215 firma katılıyor. Katılımcı firma olarak geçen yıla oranla yüzde 20'lik bir büyüme var. Fuarda 2 bine yakın blok mermer sergilenecek. Fuar sektörün en ağır fuarı niteliğinde. Fuarımızda sergilenen blok mermerin ağırlığı da 50 bin tonu buluyor. Tonu 200 dolardan 4 bin dolara kadar değişen ürünler var. Şu anda 40 ülkeden ziyaretçilerimiz var, satışlar başlamış durumda."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın açılışı gerçekleştirildi.



