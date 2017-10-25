Hasta yakınının erkek hemşirenin burnunu kırması

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GAZİANTEP (AA) - Özgüven-Sen Gaziantep İl Temsilcisi Ömer Albayrak, kentteki hastanede erkek hemşirenin burnunu kıran hasta yakınına müdahale etmeye çalışan güvenlik görevlilerinin de darbedildiğini belirterek, "Hem sağlık çalışanlarına hem de özel güvenlikçi arkadaşlarımıza karşı yapılan şiddet olaylarının artık son bulmasını istiyoruz." dedi.

Hak-İş Gaziantep İl Başkanlığında, Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesindeki olaya müdahale eden güvenlik görevlilerinin de katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Albayrak, yaptığı açıklamada, olayı engellemeye çalışan hastanenin güvenlik görevilerinin de hasta yakınlarınca darbedildiğini söyledi.

Hastanede aynı gün başka olayda, bir güvenlik görevlisinin 4 hasta yakını tarafından darbedildiğini belirten Albayrak, "Özgüven-Sen olarak hem sağlık çalışanlarına hem de özel güvenlikçi arkadaşlarımıza karşı yapılan şiddet olaylarının artık son bulmasını istiyoruz. Darbeden şahıslar hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılacaktır. Konunun kanunen takipçisi olacağız." diye konuştu.

Sağlık çalışanları ve özel güvenlikçilere yönelik saldırıların gittikçe arttığına işaret eden Albayrak, saldırıların son bulması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde rota virüsü tanısıyla yatan bir çocuğun yakınları, hastanın imza karşılığında taburcu edilmesini istedikleri sırada, aralarında tartışmaya başlamıştı. Hasta yakını, kendilerini gürültü yapmamaları konusunda uyaran erkek hemşirenin burnunu kırmış, araya giren diğer hemşireyi de darbetmişti.