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YALOVA (AA) - Yalova Kivi Üreticileri Birliğinin Subaşı Belediyesi iş birliğiyle düzenlediği 5. Yalova Subaşı Kivi Festivali, 28 Ekim'de başlayacak.

Birlik Başkanı Mustafa Tunalı, Mehmet Tunalı Sosyal Tesisleri'ndeki basın toplantısında, Türkiye'de üretilen diğer illerdeki kivilerin de Yalova'ya geldiğini söyledi.

Yalova'nın İstanbul'a yakın olduğu için lojistik merkezi gibi işlediğini belirten Tunalı, kivideki fiyat politikasını kendilerinin belirlediğini vurguladı.

Tunalı, diğer illerin de kendi fiyatını buna göre belirlediğini dile getirerek, "Ordu, Samsun, Giresun, Rize bizden sonra rakamlarını belirliyor. Onların fiyatları bizden sonra belirleniyor. Bizim belirlediğimiz rakamdan 50 kuruş, 1 lira düşük fiyat belirliyorlar. Biz bu yıl fiyatı 3,5 lira olarak belirledik. Biz kaça istersek satalım, 1 liraya satsak bile tüccar fırsatını yakaladığı zaman 10 liraya da satışını yapıyor." diye konuştu.

Kivide bu yıl geçen yıla göre yüksek rekolte beklediklerini anlatan Tunalı, şöyle devam etti:

"Bu sene kivi üretiminde beklentimiz yüzde 15 ila 20 arasında bir artış. Bu yıl verim yüksek. Geçen sene 20 bin ton civarında hasat olmuştu. Bu yıl 22 bin ton civarında bekliyoruz. Hasat şu an başlamadı fakat öngörümüz böyle. Hasat yapılabilmesi için Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ölçümler yapıyor. Kivi hasat edilebilecek değerlere geldiği zaman hasat yapılabilecek. Bu yıl da kivilerin dalında satışı yapıldı. 'Satmayacağım' diyen çok az kişi kaldı. Onlar da satmak isteseydi bir kilo bile kivi kalmazdı. Yüzde 90'ı tüccarın eline geçti diyebiliriz."

Subaşı Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da Türkiye'nin kivi üretiminin yüzde 50-60'ının Yalova'da yapıldığını belirtti.

Kentte üretilen kivinin önemli bölümünün de Subaşı beldesinde yetiştirildiğini kaydeden Yılmaz, "Festivalimiz, 28 Ekim Cumartesi günü başlayacak. Festivalde çeşitli etkinlikler yapılacak. Festival kapsamında Metin Özülkü, Eda Özülkü ve Ferda Anıl Yarkın konserleri de verilecek." dedi.