Kahramanmaraş'taki FETÖ/PDY davası

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan biri tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye oldukları" iddiasıyla 13'ü meslekten ihraç edilen 14 adliye çalışanı ile avukatları hazır bulundu.

Dosyaya konulmak üzere mahkemeye gönderilen bazı belgelerin okunmasının ardından sanıklar savunma yaptı. Üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, gizli tanıkların dinlenmesi ve sanıklara yönelik bu tanıklarla ilgili soru hazırlamasına karar verdi.

Heyet, sanık M.A'nın, sağlık problemleri ve çocuklarıyla ilgili bazı sorunların giderilerek aile bütünlüğünün bozulmaması için tutuksuz yargılanmasına hükmederek duruşmayı erteledi.