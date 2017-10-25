"TÜ'nün hedefi 10 bin uluslararası öğrenci"

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 2023 yılında 10 bin uluslararası öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu hedefi gerçekleştirmek için gerekli tüm alt yapı koşullarını hazırlıyoruz." dedi.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği üyesi yabancı öğrenciler ve dernek başkanı Hakan Çalışkan, rektör Tabakoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Rektör Tabakoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, TÜ'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Uluslararası öğrenci sayısını arttırmayı hedeflediklerini ve bu kapsamda çalışmalar yaptıklarını belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Edirne, başta Osmanlı medeniyeti olmak üzere birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent. Kiminiz Balkanlar'dan, kiminiz Suriye'den, kiminiz ise Afganistan'dan Edirne'ye gelmişsiniz. Biz 100 yıl öncesine kadar aynı bayrak altında yaşayan bir devlet ve bir milletin fertleriydik. Aynı kültürü ve anlayışı paylaşıyorduk. Tarih ve zaman bizi belki ayırdı ama gönüller hep birlikte. Biz bu birlikteliği pekiştirtmek için gayret ediyoruz. Uluslararası öğrenciler, Trakya Üniversitesi'nin bir Balkan ve dünya üniversitesi olması için önemlidir."

Tabakoğlu, göreve geldiklerinde üniversitedeki uluslararası öğrenci sayısının 2 bin 200 olduğunu aktararak, "Bir strateji belirledik. 2023 yılında 10 bin uluslararası öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmek için gerekli tüm alt yapı koşullarını hazırlıyoruz. Bu kapsamda öncelikle öğrenci harçlarını ele aldık. Harçlarda 5 kata yakın bir indirim yaptık. Kontenjanlarda artışa gittik. Bu yıl bin 500 öğrencilik bir kontenjan ayırdık uluslararası öğrenciler için. Konaklama için çalışmalarımız var. Yeni yurtlar için çalışmalar var. İki yıl içinde konaklama sorununun çözüleceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Ziyarette, uluslararası öğrenciler Tabakoğlu'na ülkelerine özgü hediyeler takdim etti.