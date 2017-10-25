Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"TÜ'nün hedefi 10 bin uluslararası öğrenci"

25 Ekim 2017 Çarşamba, 14:59

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 2023 yılında 10 bin uluslararası öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu hedefi gerçekleştirmek için gerekli tüm alt yapı koşullarını hazırlıyoruz." dedi.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği üyesi yabancı öğrenciler ve dernek başkanı Hakan Çalışkan, rektör Tabakoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Rektör Tabakoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, TÜ'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Uluslararası öğrenci sayısını arttırmayı hedeflediklerini ve bu kapsamda çalışmalar yaptıklarını belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Edirne, başta Osmanlı medeniyeti olmak üzere birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent. Kiminiz Balkanlar'dan, kiminiz Suriye'den, kiminiz ise Afganistan'dan Edirne'ye gelmişsiniz. Biz 100 yıl öncesine kadar aynı bayrak altında yaşayan bir devlet ve bir milletin fertleriydik. Aynı kültürü ve anlayışı paylaşıyorduk. Tarih ve zaman bizi belki ayırdı ama gönüller hep birlikte. Biz bu birlikteliği pekiştirtmek için gayret ediyoruz. Uluslararası öğrenciler, Trakya Üniversitesi'nin bir Balkan ve dünya üniversitesi olması için önemlidir."

Tabakoğlu, göreve geldiklerinde üniversitedeki uluslararası öğrenci sayısının 2 bin 200 olduğunu aktararak, "Bir strateji belirledik. 2023 yılında 10 bin uluslararası öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmek için gerekli tüm alt yapı koşullarını hazırlıyoruz. Bu kapsamda öncelikle öğrenci harçlarını ele aldık. Harçlarda 5 kata yakın bir indirim yaptık. Kontenjanlarda artışa gittik. Bu yıl bin 500 öğrencilik bir kontenjan ayırdık uluslararası öğrenciler için. Konaklama için çalışmalarımız var. Yeni yurtlar için çalışmalar var. İki yıl içinde konaklama sorununun çözüleceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Ziyarette, uluslararası öğrenciler Tabakoğlu'na ülkelerine özgü hediyeler takdim etti.

İLGİLİ HABERLER
Cezaevine giden avukatta şarj cihazı bulundu
YEREL

CEZAEVİNE GİDEN AVUKATTA ŞARJ CİHAZI BULUNDU
FETÖ şüphelisi eski ebe tutuklandı
YEREL

FETÖ ŞÜPHELİSİ ESKİ EBE TUTUKLANDI
Tekirdağ'da şiddetli sağanak
YEREL

TEKİRDAĞ'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK
Edirne'deki cinayet
YEREL

EDİRNE'DEKİ CİNAYET
Edirne'de sağanak
YEREL

EDİRNE'DE SAĞANAK

Yaralı bulduğu kuğu 33 yıldır can yoldaşı oldu
YEREL

YARALI BULDUĞU KUĞU 33 YILDIR CAN YOLDAŞI OLDU
Edirne'de meme kanseri bilgilendirme etkinliği
YEREL

EDİRNE'DE MEME KANSERİ BİLGİLENDİRME ETKİNLİĞİ
FETÖ şüphelisi sahte kimlikle yakalandı
YEREL

FETÖ ŞÜPHELİSİ SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

&quot;Sokakta Bilgi Okulu&quot;yla dezavantajlı çocuklara ışık oldu
YEREL

"SOKAKTA BİLGİ OKULU"YLA DEZAVANTAJLI ÇOCUKLARA IŞIK OLDU
Çocukların kavgası cinayetle sonuçlandı
YEREL

ÇOCUKLARIN KAVGASI CİNAYETLE SONUÇLANDI

Edirne FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

EDİRNE FETÖ/PDY OPERASYONU

Edirne'de &quot;göçmen kaçakçılığı&quot; operasyonu
YEREL

EDİRNE'DE "GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI" OPERASYONU