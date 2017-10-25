Terör mağduru çocuk ve gençler için etkinlik

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ŞIRNAK (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen "Gençlik Projeleri Destek Programı" kapsamında, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki gençlik merkezinin bahçesinde, terör mağduru öğrenciler için sanatsal ve sportif etkinlik gerçekleştirildi.

Mobil Gençlik Merkezi aracını, Silopi Gençlik Merkezinin bahçesinde kuran Silopi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli, öğrencilere yönelik bahçe satrancı, mini golf, boks, sokak tenisi, voleybol, badminton ve dart gibi etkinlikler düzenledi.

Burada eğlenceli saatler geçiren öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.

Silopi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünde Proje Koordinatörü Necmettin Üce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının gençlere faydalı hizmetler vermek olduğunu söyledi.

Etkinlikler ile gençleri buluşturma imkanı sağladıklarını ifade eden Üce, şunları kaydetti:

"Güvenlik güçlerinin sağladığı huzurlu ortamdan sonra projelere başladık. Kiraladığımız Mobil Merkezi aracımızla imkanı olmayan çocukları bu tür sportif etkinlikleri buluşturuyoruz. Huzur ortamını fırsat bilerek yola çıktık."

Öğrencilerden Emrah Yalgattekin de "İlk defa buraya geliyorum ve yakından spor malzemelerini tanıdım. İlk defa golf sopasını elime aldım. Boş vakitlerimde buraya geleceğim." dedi.

Eylül Yalıç da golf oynamanın çok eğlenceli olduğunu, büyüyünce golf sporuyla ilgilenmek istediğini belirtti.

Etkinliğe, Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci, Silopi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Adil Özer ve Silopi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Hasan Osmanoğlu da katıldı.

