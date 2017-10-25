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Kazada ölen motosiklet sürücüsü konvoyla uğurlandı

25 Ekim 2017 Çarşamba, 15:16

MERSİN (AA) - Mersin'de meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü 27 yaşındaki Recep Yıldırım yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Recep Yıldırım idaresindeki 33 DPN 91 plakalı motosiklet, merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı ile 34. Cadde'nin kesiştiği kavşakta, sürücüsü ve plakası belirtilmeyen bir otomobille çarpışması sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri Yıldırım'ın öldüğünü belirledi. Yıldırım'ın cenazesi Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yıldırım'ın cenazesi daha sonra hastane morgundan alınarak, motosiklet kullanıcısı arkadaşlarının oluşturduğu konvoyla Mezitli ilçesindeki baba evine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından Yıldırım'ın cenazesi, Tece Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Yıldırım'ın ailesi ve arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.


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