Tekirdağ'da askerin derede akıntıya kapılması

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TEKİRDAĞ (AA) - Saray ilçesinde sağanak nedeniyle yükselen dere akıntısına kapılan kayıp askerin aranmasına devam ediliyor.



Alınan bilgiye göre, şiddetli sağanak nedeniyle Galata deresi suyu aniden yükseldi. Vatandaşlar polisten yardım istedi. Derenin yükselmesi nedeniyle karşı kıyıya geçemeyen polis ekipleri de askeriyeden yardım talep etti.



Karşı kıyıya geçmek isteyen içerisinde 4 asker, 2 polis ve 1 vatandaşın bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, Kiremithaneler mevkisinde akıntıya kapıldı. Araç içerisindeki 3 asker, 2 polis ve vatandaş kendi çabaları ve çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, 1 asker akıntıya kapıldı.



Kayıp asker, bölgede AFAD ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Sualtı Ekibi tarafından aranmaya devam ediliyor.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Saray Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan askerler, polisler ve vatandaşı ziyaret etti.

Hastanede tedavi görenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.