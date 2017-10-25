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Artvin'de kamyonla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

25 Ekim 2017 Çarşamba, 15:23
Artvin'de kamyonla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ARTVİN (AA) - Artvin'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Necmettin Tekin'in kullandığı 53 AL 159 plakalı otomobil, Artvin-Şavşat Karayolu'nun Ortaköy yol ayrımında, Edip Güner yönetimindeki 06 DC 4766 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, sürücü Tekin ile nişanlısı Sinem Avcı, nişanlısının babası Hilmi Avcı ve Emre Özkan yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.