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Karabük'teki FETÖ/PDY davasında karar

25 Ekim 2017 Çarşamba, 15:25

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan eski öğretmene, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık eski öğretmen N.O.K. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada son savunmasını yapan sanık, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını istedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, tahliyesini ve beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık N.O.K'nin, tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.



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