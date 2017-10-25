Nemrut Dağı'nı 9 ayda 52 bin kişi gezdi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADIYAMAN (AA) - "Güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nı 9 ayda 52 bin kişi ziyaret etti.



Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı, Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde 150 metre çapında tümülüs ve pek çok dev eseriyle özellikle kültür meraklılarının ilgisini çekiyor.



Milli Park Alanı olarak korumaya alınan ve "güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer" olarak nitelendirilen Nemrut Dağı'na turistlerin ilgisi devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanından turist ağırlayan otantik mekana tatilcilerin daha kolay ulaşması için de çalışmalar sürüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, 9 ayda 52 bin kişinin Nemrut Dağı'nı ziyaret ettiğini, bunlardan 2 bininin yabancı turist olduğunu kaydetti.