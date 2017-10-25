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Muş'ta oto hırsızlığı zanlısı 2 kişi tutuklandı

25 Ekim 2017 Çarşamba, 15:40

MUŞ (AA) - Muş'ta otomobil hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince, Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile oto hırsızlarının yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde değişik tarihlerde meydana gelen 6 ayrı oto hırsızlığı olayının şüphelileri tespit edilmiş ve kişiler 22 Ekim'de yakalanmışlardır. Kişilerin karıştıkları 6 oto hırsızlığı olayı aydınlatılarak çalınan araçların tamamı sahiplerine teslim edilmiştir. Yakalanan kişilerden biri ifadesinin ardından serbest kalırken diğer 2 kişi ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır."