Muş'ta oto hırsızlığı zanlısı 2 kişi tutuklandı

MUŞ (AA) - Muş'ta otomobil hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince, Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile oto hırsızlarının yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlimizde değişik tarihlerde meydana gelen 6 ayrı oto hırsızlığı olayının şüphelileri tespit edilmiş ve kişiler 22 Ekim'de yakalanmışlardır. Kişilerin karıştıkları 6 oto hırsızlığı olayı aydınlatılarak çalınan araçların tamamı sahiplerine teslim edilmiştir. Yakalanan kişilerden biri ifadesinin ardından serbest kalırken diğer 2 kişi ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır."