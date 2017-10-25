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FETÖ zanlılarının Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanması

25 Ekim 2017 Çarşamba, 15:52

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan ve Yunanistan'ın İstanköy Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan eski Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Arif Ç. adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Arif Ç, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtilen zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Bodrum'da, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla aranan 6 zanlı, 23 Ekim'de Yunanistan'ın İstanköy Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Zanlıları yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan Ukrayna uyruklu 2 organizatör gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen organizatörlerin de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanmış, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


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