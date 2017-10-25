GÜNCELLEME - Tekirdağ'da askerin derede akıntıya kapılması

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TEKİRDAĞ (AA) - Saray ilçesinde sağanak nedeniyle yükselen dere akıntısına kapılan kayıp askerin aranmasına devam ediliyor. İstanbul'dan arama ekibi bölgeye gelecek.

Alınan bilgiye göre, şiddetli sağanak nedeniyle Galata deresi suyu aniden yükseldi. Vatandaşlar polisten yardım istedi. Derenin yükselmesi nedeniyle karşı kıyıya geçemeyen polis ekipleri de askeriyeden yardım talep etti.

Karşı kıyıya geçmek isteyen, içerisinde 4 asker, 2 polis ve 1 vatandaşın bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, Kiremithaneler mevkisinde akıntıya kapılarak, devrildi. Araç içerisindeki 3 asker, 2 polis ve vatandaş kendi çabaları ve çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, 1 asker akıntıya kapıldı.

Kayıp asker, bölgede AFAD ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Sualtı Ekibi tarafından aranmaya devam ediliyor.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Saray Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan askerler, polisler ve vatandaşı ziyaret etti.



Hastanede tedavi görenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bölgeye gelen 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Daysal'da yetkililerden bilgi aldı.

- Arama çalışmaları sürüyor

Vali Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayıp askerin bulunması için arama çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

Arama çalışmalarını, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Sualtı ekibinin sürdürdüğünü ifade eden Ceylan, ayrıca İstanbul'dan arama çalışmalarına destek olmak amacıyla 1 bot 2 araç ve yeteri kadar dalgıçla bir arama ekibinin yola çıktığını kaydetti.

Ceylan, zırhlı personel taşıyıcıda bulunan 3 asker, 2 polis ve 1 sivil vatandaşın tedavilerine Saray ve Çerkezköy devlet hastanelerinde devam edildiğini ifade ederek, "Askerimizin aranmasına devam ediliyor, yaralıların ise sağlık durumları iyi durumda çok şükür. Ancak bir süre müşahade altında tutulacaklar. Bölgede yağmur azalmış durumda. Meteoroloji yetkililerinden aldığımız bilgiye göre yağmur akşama kadar devam edecek. Bizim tedbirlerimiz sürüyor. "



- ''Araçtan atladılar''

AA muhabirine konuşan görgü tanığı İsmail Ataç, evinin balkonundan dereye bakarken, bir askeri aracın derenin karşısına geçmeye çalıştığı sırada köprüde devrildiğini gördüğünü belirtti.



Araçtakilerin dışarıya çıktıklarını görerek hemen yardıma koştuğunu anlatan Ataç, olayı gördüğünde çok korktuğunu belirtti.



Olay sonrası bir askerin araçta olduğunun söylenmesi üzerine arama çalışmaları başlatıldığını aktaran Ataç, ''Askeri araç yolun karşısına sağanak yağış nedeniyle mahsur kalan vatandaşları kontrol etmeye gidiyormuş. Zırhlı personel taşıyıcı, yolun karşısına geçmek isterken, köprünün sol tarafına düşerek suya kapıldı. Araçta bulunanların bazıları dışarı atladı. İlk müdahaleye biz koştuk ve araçtan atlayan vatandaşları kurtardık. Araç sürüklenerek aşağıya gitti. Biz 6 kişiyi kurtardık. Bir askerin ise kayıp olduğu söylendi, onu bulamadık.'' diye konuştu.







