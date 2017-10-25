Arakanlı Müslümanlar için kermes

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SİİRT (AA) - Siirt'te öğretmen ve öğrenciler tarafından Arakanlı Müslümanlara destek amacıyla kermes düzenlendi.

Siirt İbrahim Hakkı Kız İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı kermeste, ev ürünleri satışa sunuldu. Okul bahçesinde düzenlenen kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kermesi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Suay, öğretmen ve öğrencilerin kendi imkanlarıyla kermes düzenleyerek güzel bir çalışma başlattığını söyledi.

Kermesten elde edilecek gelirin Arakanlı Müslümanlara gönderileceğini kaydeden Suay, şöyle konuştu:

"Arakanlı Müslüman kardeşlerimizin uğradığı mağduriyetler içimizi sızlatıyor. Biz burada her türlü imkandan yararlanabilirken oradaki kardeşlerimiz ekmeğe, suya muhtaç. İnşallah bu kermesle bizim de çorbada bir tuzumuz olacak. Bütün İslam aleminin birleşerek, Arakan'daki bu konuya el atmalarını istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Arakan'ı ziyaret etti. Tüm İslam aleminden bunu bekliyoruz."

Okul Müdürü Murat Kalkan da Arakan'da büyük bir katliam ve vahşetin yaşandığını belirtti.

Kalkan, "Arakan'da büyük sıkıntı var. Biz de okul olarak oradaki Müslüman kardeşlerimize bir el uzatmak istedik. Rabb'im kabul etsin." dedi.

İl Müftüsü Faruk Arvas'ın okuduğu duayla açılışı yapılan kermes, gün boyu sürecek.

