GSO Meclisi toplantısı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep'ten gerçekleştirilen ihracatın istikrarlı bir seyir izlediğini ve eylül ayında yüzde 5 arttığını belirtti.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Konukoğlu, GSO meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önünün açık olduğunu belirtti.

Gaziantep'ten yapılan ihracatın istikrarlı bir seyir izlediğini vurgulayan Konukoğlu, şunları ifade etti:

"İnsanlar bir araya geldiğinde 'ne olacak, ne bitecek' diye düşünürken, Gaziantep, işine gücüne bakıyor ve üretmeye devam ediyor. Çalışırken hem ihracatını artırıyor hem de büyümesini hızlandırıyor. Gaziantep'ten gerçekleştirilen ihracat, istikrarlı bir seyir izledi ve eylül ayında yüzde 5 arttı. Gaziantep'ten 2017 eylül ayı itibarıyla 176 ülkeye ihracat yapıldı. Yılın son aylarını çok iyi değerlendirerek artış oranını yükseltmeliyiz. Avrupa, gerçekten çok önemli bir pazar. Bir pazara sizden başka biri girdiğinde, o pazara yeniden girilmesi için fiyat düşürülüyor. Bu duruma düşmemek için mevcut pazarlarımızı korumalıyız. Fırsatları çok iyi değerlendirmeliyiz."

Geçen hafta uçakla 11 saatte ulaşılan Atlas Okyanusu'ndaki Afrika takımada ülkesi Cape Verde'de temaslarda bulunduklarını kaydeden Konukoğlu, "Hemen herkes terlik giyiyor. Özellikle terlik üreticilerine seslenmek istiyorum. 500 bin nüfus var ve kişi başı bir terlik satılsa yılda 500 bin terlik yapar. Düşündük ki Gaziantep'ten bu sektörde olan arkadaşlarımız, Cape Verde'de 10 makine kursa pazara hakim olur. Bu konuda da bize düşen ne olursa destek sağlamaya hazırız." ifadelerini kullandı.

- Meclis Başkanı Topçuoğlu

GSO Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu da dünya genelinde yaşanan sorunlar ve özellikle Ortadoğu'da yaşanan terör kaynaklı iç çekişmelere rağmen Gaziantep'in büyümeye ve yatırım yapmaya devam ettiğini belirtti.

- İtalyan firması Gaziantep'te motosiklet üretecek

Yabancı yatırımcıların Gaziantep sanayisini mercek altına aldığını kaydeden Topçuoğlu, "Sanayi şehri olmamız ve sanayi altyapısının güçlü olmasından dolayı özellikle bölge ülkelerinde ileride doğacak potansiyeli göz önüne alan yatırımcılar, araştırma ve fizibilite yapıyor. İtalyan motosiklet üreticisi bir firma, Gaziantepli bir firmayla iş birliği yaparak Gaziantep'te motosiklet üretimi yapma konusunda yatırım kararı aldı. Bu ve benzer gelişmeler memnuniyet verici." açıklamasında bulundu.

- "Sanayi 4.0'a hazır olacağız"

Topçuoğlu, Türkiye'nin yüzde 5,5 düzeyinde büyüme oranını yakaladığını belirterek, bunun da ülkenin potansiyelini ve dinamizmini göz önüne getirdiğini vurguladı.

Topçuoğlu, şunları kaydetti:

"Biz çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Ar-Ge ve özellikle endüstri 4.0 konusunda çalışmalarımızı hızlandırarak pazarın bundan sonraki gelişmelerine de hazır olmayı hedefliyoruz. Türkiye için en önemli konulardan birisi de mesleki eğitim. Mesleki eğitimin ortaokuldan itibaren verilmesinde yarar görüyoruz. Böyle olursa bazı sektörlerin ara eleman eksiği kalmaz. Nedense hep mesleki eğitimin lisede başlayacağını düşünürüz ama bunun ortaokul düzeyinde başlaması konusunda Gaziantep Sanayi Odası olarak bir çalışma yapıp bunu gündeme getirmeliyiz."



