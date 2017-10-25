MEB 7. sınıf matematik ders kitabı Kırşehir'de hazırlanıyor

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KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Milli Eğitim Bakanlığının 2018-2019 eğitim öğretim yılı 7'nci sınıf matematik ders kitabının Kırşehir'de hazırlandığını bildirdi.

AEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt, Rektör Karakaya'yı ziyaret ederek, matematik ders kitabı hazırlığı ile ilgili bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Vatan Karakaya, 2014 yılında da TÜBİTAK-Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 6'ncı sınıf matematik ile 7'nci sınıf matematik ders kitaplarının hazırlanmasında editörlük görevini üstlendiğini anımsatarak, şimdi de 2018-2019 eğitim öğretim döneminde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 7'nci sınıflarda okutulacak matematik ders kitabının editörlüğünü yürüteceğini ifade etti.

Kırşehir'de, aralarında İl Milli Eğitim Müdürünün de olduğu akademisyen ve öğretmenlerden oluşan kitap yazım komisyonu kurulduğunu vurgulayan Karakaya, komisyonun çalışmalara başladığını aktardı.

Hazırlanacak kitabın editörlüğünü kendisinin yapacağını dile getiren Prof. Dr. Karakaya, başarılı bir iş ortaya çıkaracaklarını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kurt da ders kitabı hazırlanmasıyla ilgili çalışmalar hakkında bilgi aldı.