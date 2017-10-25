Kayseri'deki terör saldırısı davası

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de geçen yıl çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili 15'i tutuklu, 3'ü firari 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma, adliye binasında yoğun katılımlı başka bir duruşma olması nedeniyle henüz açılışı yapılmayan Bölge İdare Mahkemesi binasındaki salona alındı.

Duruşmada, tutuklu sanıklar Ekrem Uğur, Mehmet Yolcu, Mehmet Oluk, Ümit Kepir, Hüseyin Polat, Mehmet Ayaz, Barış Kaya, Murat Talan, Serkan Ay, Hamit Eroğlu, Fahri Demirbaş, Hasan Ekici ve İsmail Hakkı Yıldırımçakar ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada dinlenen tanıklardan Harun Gökçe, halk otobüsü şöförlüğü yaptığını, terör saldırısına maruz kalan, askerlerin bulunduğu halk otobüsünün şoförü sanık Hamit Eroğlu'nun arkadaşı olduğunu söyledi.

Bombalı saldırının yaşandığı 17 Aralık 2016'da, kullandığı halk otobüsü ile Anayurt'tan çarşı merkezine doğru seyir halinde olduğunu anlatan Gökçe, şunları söyledi:

"Rektörlük kavşağına geldikten sonra kırmızı ışıkta durdum. Yeşil ışık yanmasının ardından birkaç metre ilerledikten sonra patlamayla birlikte bir ateş topu gördüm. Yaklaşık 200-250 metre önümde bulunan aracın patladığını fark ettim. Aracı hemen sağa çektim, yangın tüpünü alarak yolcularla birlikte olay yerine gittim. Bombalı aracı hiç fark etmedim. Olay mahalinde arkadaşım olan Hamit Eroğlu'nu görmedim."

Tanıklardan Songül Yıldız da sanık Hasan Ekici'yi tanıdığını söyledi. Yıldız, saldırıda kullanılan bombalı aracın izleyeceği güzergahın Ekici tarafından bildirildiği yönündeki iddialara ilişkin, konu hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtti.

Diğer tanıklar Nihat Atlı, Abdullah Halilibrahim İsot, Ethem Özkan, Aziz Özdemir ve Özkan Altıparmak'ı dinleyen mahkeme heyeti, duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verdi.



