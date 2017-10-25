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Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu

25 Ekim 2017 Çarşamba, 16:29

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde örgütle irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda T.C. ve H.G. Süleymanpaş'da, Ş.A. ve S.A. ise Çorlu'da gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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