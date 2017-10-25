Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Batman 16 Mayıs
Hakemler: Kadir Sağlam, Deniz Turgut, Bersan Duran
Batman Petrolspor: Ökkeş Can Karakurt, Halil Aşut, Emre Aydın, Batuhan Kurt (Dk. 81 Baran Basut), Yunus Emre Kayıkçı (Dk. 98 Samed Kartal), Celal Aras, Atilla Erel, Ramazan Kaya, Reha Kurt, Fahri Küçükkurt, Muhammet Uyanık (Dk. 68 Serhat Özyılmaz)
Denizlispor: Zeki Ayvaz, Cenk Güvenç, Taşkın İlter, Alperen Yazıcı, Emre Sağlık, Berkan Afşarlı, Sankoh (Dk. 46 Batıcan Aday), Cihan Özkaymak, Hüseyin Atakan Üner, Moritz, Ramazan Tarık Ergut (Dk. 54 Şevki Çınar)
Goller: Dk. 3 Celal Aras, Dk. 93 Reha Kurt (Batman Petrolspor), Dk. 30 Cihan Özkaymak (Denizlispor)
Kırmızı kart: Dk. 117 Emre Sağlık (Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Halil Aşut (Batman Petrolspor), Dk. 72 Taşkın İlter, Dk. 86 Alperen Yazıcı, Dk. 120 Şevki Çınar (Denizlispor)
BATMAN (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında TFF 3. Lig ekibi Batman Petrolspor, normal süresi 1-1 tamamlanan maçta TFF 1. Lig temsilcisi Denizlispor'u 2-1 yenerek 5. tura yükseldi.