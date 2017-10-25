"Kardeşliğimize çomak sokulmasına izin vermeyeceğiz"

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VAN (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Bizim tüm projelerimiz bir yandan ekonomik canlanmayı sağlarken diğer yandan terörün o kirli tekerine soktuğumuz birer çomaktır. 80 milyon olarak birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize çomak sokulmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Bakan Özlü, Van Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ziyaretlerinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. Özlü, burada yaptığı konuşmada, Van'da bulunmaktan, partililerle, iş adamlarıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Özlü, 23 Ekim 2011'de yaşanan depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, üzerinden 6 yıl geçen depremin yaralarının sarılması için devletin bütün imkanlarını seferber ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu, bu nedenle depremle yaşamayı öğrendikleri kadar önceden önlem almayı da öğrenmeleri gerektiğine işaret eden Özlü, yaşadıkları acı deprem tecrübelerinin afet yönetimi konusunun önemini daha artırdığını, başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurumların depreme karşı kriz yönetiminde önemli mesafeler katettiğini bildirdi.

Van'ın tüm alanlarda gelişmesini istediklerini anlatan Özlü, şunları söyledi:

"Hükümetimiz ve bakanlığımız Van'ın daha da büyümesi için gereken tüm katkıları sunmaya devam edecektir. Doğu Anadolunun en büyük illerinden bir olan Van'ın sadece tarım ve hayvancılıkla anılması bölgeye ve kente yapılan bir haksızlık olarak düşünüyoruz. Elbette tarım ve hayvancılık vazgeçilemez nitelikte stratejik sektörlerdir. Biz bütün Doğu Anadolu illerinin ve Van'ın sanayi alanında da mesafe almasını arzu ediyoruz. Türkiye kalkınacaksa 81 iliyle, 80 milyon vatandaşı ve tüm sektörleriyle birlikte kalkınacak. Büyüyeceksek hep beraber büyüyeceğiz. Ekonomik kalkınma yurdumuzun sadece bazı bölgeleriyle sınırlı kalırsa hedefe ulaşamayız. Hedefe bütün Türkiye sathında yapılacak yatırımlarla gerçekleştirilecek üretimlerle varabiliriz. Biz bölge ayrımı yapmadan elimizi taşın altına koyuyoruz ancak taşın altında sadece bizim elimiz olursa bu eksik kalır. Burada iş adamlarımızın, sanayicilerimizn de o taşın altına elini koyması bölgemizi ve ülkemizi hep birlikte ileriye taşımamız gerekiyor."

- "İstedikleri kadar tuzaklar kursunlar biz bu tuzakları bozabilecek güçteyiz"

Sanayicilerin yatırım yaptıkça sanayinin gelişeceğini, sanayinin de geliştikçe ekonominin canlanacağını vurgulayan Özlü, bu canlanmanın şu ana kadar yaşanan gelişmelerden çok daha fazlasını Van'a ve Türkiye'ye getireceğini ifade etti.

"Bu bölge yapamaz." diyenlere inat, devlet millet birlikteliğinin en güzel örneklerini sergileyeceklerini kaydeden Bakan Özlü, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu birlikteliğimizin birilerinin canını fena halde sıkabileceğini düşünüyorum. Doğu ve Güneydoğu'da esen rüzgarın yatırım, üretim, sanayi ve kalkınma rüzgarı olduğunu görüyorlar. Bölgelerin çok uzun zamandır terörle anıldığının farkındalar bu nedenle sürekli yeni oyunlar ve yeni tuzaklar kuruyorlar. İstedikleri kadar tuzaklar kursunlar biz bu oyunları da, tuzakları da bozabilecek güçteyiz. O nedenle Van'da hayata geçirdiğimiz projeleri sadece ekonomik projeler olarak görmeyin. Bizim tüm projelerimiz bir yandan ekonomik canlanmayı sağlarken diğer yandan terörün o kirli tekerine soktuğumuz birer çomaktır. 80 milyon olarak birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize çomak sokulmasına asla izin vermeyeceğiz."

- "Türk ekonomisi ve sanayisi mola vermeden yoluna devam ediyor"

Türkiye'nin istikrarlı bir büyüme ivmesi yakaladığını, bunun toplumsal moral açısından son derece kıymetli olduğuna değinen Bakan Özlü, Türkiye'nin de sanayinin de moralinin son derece yüksek tutulduğunu aktardı.

Bu büyüme karşısında birçok kredi değerlendirme kuruluşu ve IMF'nin Türkiye'ye yönelik tahminlerini revize etmek zorunda kaldığını anımsatan Özlü, bütün uluslararası kuruluşlar Türkiye'nin hızlı bir büyüme ivmesine girdiği konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.

Büyüme performansının geçen yıldan bu yana yaşanan birçok menfi değişmeye rağmen üretim çarklarının durmadığını gösterdiğini anlatan Özlü, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Sanayi sektörümüz birinci çeyrekte yüzde 6.7, ikinci çeyrekte yüzde 6.3 büyüdü. Bunun anlamı ekonomide durgunluğun söz konusu olmadığıdır. Türk ekonomisi ve sanayisi mola vermeden yoluna devam ediyor. Bu senenin toplamında yüze 6 ila 7 arasında büyüme bekliyoruz. Türkiye dünyada en fazla büyüyen ilk 5 ülke arasındadır. İlk üçten sonraki ülkelerle aramızdaki fark çok değil. Bu çerçevede önemli bir konu ortaya çıkıyor. Bilgiye ve teknolojiye daha fazla odaklanmak zorundayız. Bu anlayışın pekişmesi için araştırma geliştirme ve inovasyon merkezli bir üretim modelini benimsiyoruz. Bakanlığımız kamuda özel sektörde ve üniversitelerde yürütülen AR-GE projelerine sınırsız destek veriyor. İş dünyamız AR-GE yatırımlarını kendilerine bir yük olarak görmesinler. Bu alandaki yatırımlarını artırmalarını istiyoruz."

AK Parti'nin son 15 yıldır Türkiye'de büyük bir destan yazdığını, Türkiye'nin uluslararası krizin olduğu 2008 ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin bulunduğu çeyreği hariç sürekli büyüdüğünü ve büyümeye devam edeceğine işaret eden Özlü, "İnsanımıza iş sağlamak, şehirlerimizi büyütmek, güçlendirmek, Türkiye'nin dünyada itibarlı, saygın bir ülke olması için çalışmak bizim siyasi kadromuzun ana misyonudur. Biz yine bütün problemlerini müzakere yoluyla çözmeyi hedefleyen bir kadroyuz. İçerde ve dışarda öncelikli olarak sorunlarımızı müzakere ederek görüşerek konuşarak çözmeyi hedefledik. Farklılıklarımızı zenginlik olarak gördük ve farklılıkları birlikte yaşatan bir kültür modelini benimsedik. Amacımız Türkiye'nin birlikte büyümesi her bölgenin gelişmesi kalkınması ve büyümesidir." diye konuştu.

Özlü, AK Parti ziyaretinin ardından İş Geliştirme Merkezi'ni ziyaret ederek, yapılan yatırımlarla ilgili bilgi aldı.



