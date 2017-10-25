Tekirdağ'da askerin derede akıntıya kapılması

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TEKİRDAĞ (AA) - Saray ilçesinde sağanak nedeniyle yükselen derede akıntıya kapılan kayıp askerin aranmasına devam ediliyor.



İstanbul 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Daysal, arama çalışmalarının yapıldığı bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Daysal, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sele kapılan araçtan atlayarak kurtulan astsubay, uzman çavuş ile bir erin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. 2 polis memurunun da Çerkezköy Devlet Hastanesinde tedavilerinin sürdüğünü belirten Daysal, sivil vatandaşın sağlık durumunun da iyi olduğunu anlattı.

Arama çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Daysal, ''Kayıp askerimizi arama çalışmaları sürüyor. Sele kapılarak araçtan atlayanların durumları iyi. Suya kapılan aracın bulunup bulunmadığına ilişkin herhangi bir bilgi bize iletilmedi.'' dedi.

Bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kayıp askerin, bölgede AFAD ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Sualtı Ekibi tarafından aranmasına devam ediliyor.