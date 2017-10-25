Bursaspor kupa maçı hazırlıklarını tamamladı

BURSA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın deplasmanda TFF 3. Lig ekiplerinden Yeni Altındağ Belediyespor ile karşılaşacak Bursaspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan, çabukluk çalışmasıyla devam eden idman, tam sahada taktik ağırlıklı organizasyonlarla sona erdi.
Çalışmanın ardından yeşil-beyazlı kafile, kara yoluyla Ankara'ya hareket etti.
Yedek oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadroyla Ankara'ya giden yeşil-beyazlılarda Paul Le Guen, Titi, Delarge ve Jorquera'yı da 18 kişilik kafileyle başkente götürdü.