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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

25 Ekim 2017 Çarşamba, 16:46

Stat: Yalova Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Serkan Gençerler, Gökmen Olgaç

Orhangazi Belediyespor: Erman Öztürk, Recep Onur Çelik, Ercan Karaca, Mustafa Demir, Yunus Topçu, İlhan Faruk Güler (Dk. 55 Yunus Emre Mest), Muhammet Çiçek, Yunus Öz (Dk. 85 Oluş Şensöz), İbrahim Demirer, Mustafa Yüksektepe, Atahan Mehmet Kömürlü (Dk. 85 Koray Kurt)

Şanlıurfaspor: İbrahim Demir, Deniz Çevik, Talha Yazgan, Bahadır Öztürk, Şaban Özel, Fahri Tatan (Dk. 70 Rıdvan Bingöl), Halil Köçer, Okan Şahingöz (Dk. 46 Erhan Yılmaz), Emir Can Sayar (Dk. 79 Oğuzhan Acar), Abdülkadir Akyıldız, Mertcan Çam

Sarı kartlar: Dk. 24 Atahan Mehmet Kömürlü, Dk. 43 İbrahim Demirer, Dk. 43 Recep Onur Çelik, Dk. 100 Mustafa Demir (Orhangazi Belediyespor), Dk. 104 Bahadır Öztürk, Dk. 109 Rıdvan Bingöl, Dk. 109 Halil Köçer (Şanlıurfaspor)


YALOVA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 3. Lig ekibi Orhangazi Belediyespor, normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 tamamlanan maçta, TFF 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor'u penaltı atışları sonucu 3-0 yenerek 5. tura yükseldi.


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