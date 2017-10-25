Edirne'deki cinayet

EDİRNE (AA) - Edirne'de kavga ettiği 12 yaşındaki Erkan Mermi'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri tarafından yakalanan U.B'nin (13) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Menzilahir Mahallesi'nde oturan U.B. dün henüz bilinmeyen bir nedenle Erkan Mermi ile tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.B yanında getirdiği pompalı tüfek ile Mermi'ye ateş ederek öldürmüştü.