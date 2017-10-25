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Gaziantepspor'da teknik direktör arayışları

25 Ekim 2017 Çarşamba, 16:54


GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un kulüp başkanı Huzeyfe Durmaz, hafta sonuna kadar yeni teknik heyeti netleştirmek istediklerini söyledi.

Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör arayışları kapsamında İstanbul'da görüşmeler gerçekleştireceğini dile getirdi.

Görüşme yapacakları bazı isimlerin olduğunu aktaran Durmaz, "İstanbul'da bazı teknik direktörlerle görüşme yapacağım. İnşallah bu hafta içerisinde teknik heyetimizi netleştireceğiz." diye konuştu.

Huzeyfe Durmaz, teknik direktör İbrahim Toraman ile yapılan görüşmelerle ilgili de şunları kaydetti:

"İbrahim hocamızla anlaşma aşamasına gelmiştik. Ancak hocamızı bazı kesimler arayıp kafasını karıştırdı. Hatta bu kişiler, kendisini yönetici olarak bile tanıtmış. O yüzden İbrahim hocayla birbirimize teşekkür ettik. Bundan sonraki süreçte de kulübümüze katkı sağlayacak alternatif isimler üzerinde çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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