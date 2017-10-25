Şam'ın yöresel tatları Kocaeli'de yaşatılacak

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KOCAELİ (AA) - İzmit Belediyesi'nce hayata geçirilen "Şam Mutfağı Projesi" (Al Shami Kitchen) kapsamında Orta Doğu'ya özgü yemekler konusunda eğitim verilen Suriyeli kadınların ekonomik kazanç elde etmesi amacıyla kurulan tesisler törenle hizmete açıldı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp sanayi kenti Kocaeli'ye göç eden ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelere, İzmit Belediyesi sosyal ve ekonomik projelerle destek oluyor. Kente göç eden Suriyeli kadın sığınmacılar, "Şam Mutfağı" projesi kapsamında yöresel yemekler yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyor.



Sığınmacı kadınların ekonomik kalkınmasına ve sosyal entegrasyon süreçlerine katkı sağlamak ve gündelik hayatta sahip oldukları yetenekleri sürdürülebilir ekonomik bir değere dönüştürmeyi hedefleyen "Al Shami Kitchen" projesi, İngiltere'de düzenlenen yarışmada da ödüle layık görüldü.

Proje kapsamında Türkçe eğitim verilen kadınlardan 13'ü 272 saatlik yemek eğitimi aldı. Belediye tarafından Necati Gençoğlu Kültür Merkezi'nde kurulan mutfakta Şam yöresine ait "felafel", "maruk", "atayıf", "Şam tatlısı", "mamül", "firik", "kepse", "babagannuş", "tebbule" ve "içli köfte"gibi yemekler üretilip, çeşitli fabrika ve restoranlara satıyorlar.

Ravza Altuntaş Çakır, Dr. Hale Eroğlu Sager, Asuman Sert, Selma Bardakçı, İrem Nur Kaya, Hatice Nuriler, Sena Şen, Nisanur Hekimoğlu, Hafsa Yıldırım ve Meryem Keskin'den oluşan ekip tarafından hayata geçirilen proje kapsamında kurulan eğitim ve uygulama mutfağı, 25 metrekare mutfak alanı, 78 metrekare kapalı sunum alanı, 120 metrekare teras ve 25 metrekare depo odasından oluşuyor. Tesiste ayrıca çocuk oyun alanı bulunuyor.

Uluslararası aşçılık sertifikası da alan sığınmacıların yaptıkları yemekler, özellikle Kocaeli ve çevresindeki fabrika, çeşitli işletme ve restoranların menülerinde bulunacak. Fuarlar, alışveriş merkezleri gibi halka açık mekanlarda stantlar kurulup satış yapılması, ayrıca gruplara sunumlar hazırlanması da planlanıyor.

- "Suriyeliler 100 yıl önce bizim vatandaşımızdı"



İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, açılışta yaptığı konuşmada, Suriyeli sığınmacılar için Türkiye'de ilk defa bir Şam Mutfağı projesini açtıklarını söyledi.

Bu projenin İngiltere'de ödül aldığını ve ilk defa burada hayata geçirdiklerini belirten Doğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şehrimizdeki mülteci kardeşlerimizin hepsinin bizim aileden biri ve bugün misafirimiz olduğunu hiç unutmuyoruz. Onlara elimizden geldiği kadar destek oluyoruz. Şam mutfağı ile şehrimize yeni bir tat ve değer de kazandırmış oluyoruz. İnanıyorum ki, bu çok yönlü projenin çok faydası olacaktır. Bu kardeşlerimiz bundan 100 yıl önce bizim vatandaşımız, Osmanlı coğrafyası içerisinde aynı vatanı paylaşan insanlardı. Dinimiz, geleneğimiz bir, kardeşliğimiz ebedidir. Bugün bu koşullarda olabilirler. Herhangi bir ırk, din, dil ayrımı yapmadan o dönemde büyük bir huzur ve mutluluk içinde yüzyıllar boyu Suriye'de, Irak'ta Orta Doğu'nun tamamında huzur içinde yaşanıyordu. Bugün yerinden yurdundan oldular, göç ettiler. Çok şey kaybettiler. Canlarından mallarından oldular. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, birlik ve beraberlik içerisinde güçlü yapısıyla bunların aşılmasını sağlayacak yegane ülkedir. Başka da kapı yok."

- "Biz de Suriye'ye gidip onlara misafir olacağız"

Şam Mutfağı projesiyle kadınların hem şehre adaptasyonun sağlanacağını hem de aile ekonomilerine katkı sunmalarına yardımcı olunacağını aktaran Doğan, "Buradan Türkiye'ye ve tüm dünyaya mesaj veriyoruz. Onlar yalnız değil. Onlar bizim kardeşimiz. Bir gün bu acılar, bu vatan hasreti, bu ayrılıklar bitecek. Biz onlara misafirliğe gideceğiz. İnşallah oradaki işletmelerinde bizi ağırlayacaklar." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Doğan ve protokol üyeleri, "Şam Mutfağı" projesi tesislerinin açılışını gerçekleştirdi.

Proje kapsamında aşçılık eğitimine katılan 17 yaşındaki Suriyeli Hatice Ebubekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce anne, babası ve 4 kardeşiyle Şam'dan Türkiye'ye geldiklerini ve İzmit ilçesinde yaşadıklarını söyledi.

Türkçe öğrenmek için kursa katıldığını anlatan Ebubekir, "İzmit Belediyesi'nin Şam Mutfağı yemek kursuna katıldım. Zaten yemek yapmayı biliyordum ama şimdi kendimi daha iyi yetiştirdim. Farklı yemekler de öğrendim. Şimdi yaptığımız yemekleri satıp hem ailemin bütçesine katkı sunacağım hem de kendimi geliştirmiş olacağım." diye konuştu.

Üniversite eğitimini Türkiye'de yapmayı istediğini belirten Ebubekir, kendisine destek veren İzmit Belediyesi'ne teşekkür etti.