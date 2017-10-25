Edirne'de "göçmen kaçakçılığı" operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de, 17 kaçak ve sığınmacıyı yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştığı öne sürülen kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma tarafından Uzunköprü ilçesinin Değirmenci köyünde yapılan yol kontrolünde O.Ç'nin kullandığı araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistan ve Suriye uyruklu 17 kaçak ve sığınmacı bulundu.
Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Sürücü O.Ç de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.