KARABÜK (AA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) Strateji ve Teknoloji Yönetim Başkanı Fahrettin Öztürk, "Bizim şirket olarak ciddi manada mühendislere, teknik elemana ihtiyacımız var. Şu an itibarıyla bizim hedefimiz her yıl bin 400 mühendisi istihdam etmek." dedi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Uluslararası İleri Malzeme ve İmalat Teknolojileri Konferansı"nda konuşan Öztürk, şu anda 6 bin civarında personelleri bulunuduğunu söyledi.

Öztürk, 4 milyon metrekarelik alanda tesisleri olduğunu, mühendis fakültelerinin birçok dalında istihdam yaptıklarını ifade ederek, cironun da arttığını, yeni hedeflere doğru koştuklarını belirtti.

Dünyanın birçok önemli havacılık şirketleriyle iş birliği yaptıklarını anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Çok büyük yeni projelerimiz var. Bunlardan biri milli muharip savaş uçağı. 5. nesil savaş uçağı olarak adlandırılan bu uçak, dünyada 3-4 ülkenin yapabileceği teknik özelliklerine sahip. Bununla ilgili bizim şirket olarak ciddi manada mühendislere, teknik elemana ihtiyacımız var. Şu an itibarıyla bizim hedefimiz her yıl bin 400 mühendisi istihdam etmek. Üniversite ismi veya özel şartlarımız yok. Biz başarılı öğrenciler istiyoruz, bir de yabancı dil istiyoruz. Bütün üniversitelerden eleman istihdamı yapıyoruz. Hocalarımız anlamında da birçok üniversitelerde farklı kategorilerde projeler gerçekleştiriyoruz. İyi fikirleri olan, inovatif görüşlere sahip insanları her zaman tesislerimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz."

Uçak, insansız hava aracı, helikopter ve Hürkuş'ta çok ciddi manada ileri teknoloji malzemelerle üretim yöntemleri kullanıldığını aktaran Öztürk, buradaki bütün teknolojilerin en ileri malzeme üretim teknolojisi içerdiğini vurguladı.

Bunlardan en kritik olanlarından bir tanesinin de kompozitler olduğuna değinen Öztürk, bu ürünlerde çoğunlukla kompozit kullandıklarını, kompozit malzemelerin günümüzde ciddi manada en fazla ilgi gören malzemelerden birisi olduğunu belirtti.

Fahrettin Öztürk, havacılık endüstrisi için kompozitin çok önemli bir malzeme olduğunu kaydederek, "Havacılıktaki en önemli kriter hafiflik. En önemli kriterimiz mukavemetli ve hafif olması. Bu malzeme arayışları hiçbir zaman bitmeyecek. Belki 100-200 yıl sonra da daha mukavemetli malzeme nasıl bulunur, nasıl daha hafif malzeme üretilir? Bunları tartışıyor olacağız. Birinci özellik hafiflikle mukavemet oranına baktığınız zaman çok tercih edilir özelliği var. En değerli ikinci özelliği bunlarda tasarım esnekliğiniz var istediğiniz şekilde üretme şansınız var." değerlendirmesinde bulundu.

F-35 uçağının gövdesinin bir kısmının Türkiye'de üretildiğini hatırlatan Öztürk, şunları söyledi:

"Burada dış kabuk değil içindeki her bir aksamıyla birlikte üretiliyor. Bu uçağın özelliği çok ileri teknolojik bir uçak. Şu anda dünyanın en iyi savaş uçaklarından biri olarak gösteriliyor. Kompozit dünyasında gün geçtikçe havacılıkta kompozit oranı ciddi manada artıyor. Buradaki üretim teknikleri, malzeme teknolojileri oldukça ileri teknolojiler. Ülkemizin gelişmiş, güçlü ve cumhuriyetin 100. yılındaki hedeflere ulaşabilmemiz için bu anlamda ciddi manada çalışma yapılması gerekiyor."