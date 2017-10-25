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Edirne'de 369 sığınmacı ve kaçak yakalandı

25 Ekim 2017 Çarşamba, 17:02

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmeye çalışan 369 sığınmacı ve kaçak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Orhaniye ve Yenikadın köyleri ile İpsala ve Meriç ilçelerindeki kontrollerde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Eritre, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Vietnam, Nepal, İran ve Suriye uyruklu 369 sığınmacı ve kaçak tespit etti.

Yakalanan sığınmacı ve kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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