Edirne'de 369 sığınmacı ve kaçak yakalandı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmeye çalışan 369 sığınmacı ve kaçak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Orhaniye ve Yenikadın köyleri ile İpsala ve Meriç ilçelerindeki kontrollerde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Eritre, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Vietnam, Nepal, İran ve Suriye uyruklu 369 sığınmacı ve kaçak tespit etti.

Yakalanan sığınmacı ve kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.