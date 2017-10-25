Akın Çorap Giresunspor'da hedef tur atlamak

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GİRESUN (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın Menemen Belediyespor'u konuk edecek Akın Çorap Giresunspor'da, kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, hedeflerinin sahadan galip ayrılarak tur atlamak olduğunu söyledi.

Kazancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider durumda bulunan rakipleri karşısında kendilerini çok zorlu bir maçın beklediğini belirtti.

Menemen Belediyespor'u ciddiye aldıklarını ve kazanma adına 90 dakika boyunca mücadele edeceklerini vurgulayan Kazancıoğlu, "Lig kadar Ziraat Türkiye Kupası da bizim için önemli. Hedefimiz Menemen Belediyespor'u yenerek bir üst tura çıkmak ancak bu kolay olmayacak. Rakibimiz de kazanmak için sonuna kadar mücadele edecek. Çok zor bir maç bizi bekliyor." dedi.

Kazancıoğlu, rakipleri karşısında ev sahibi olma avantajını kullanmak istediklerini ifade ederek, "İçeride oynayacağız. Saha ve seyirci avantajı bizde. Bunu iyi değerlendirerek sahadan galip ayrılmak ve adımızı bir üst tura yazdırmak istiyoruz. Bunu başaracak güce ve kadroya da sahibiz." diye konuştu.