Yuttuğu kokaini Türkiye'ye sokmaya çalışan zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, çekilen röntgen filminde midesinde 59 kapsül içinde 649 gram kokain bulunan Brezilya uyruklu zanlı tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Sao Paula'dan Zürih aktarmalı uçakla geldiği Antalya'da midesinden kokain çıkınca gözaltına alınan W.L.A.T, Sema Yazar Semt Polikliğiniğinde sağlık kontrolünden geçirildi.
"Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen W.L.A.T. tutuklandı.
Antalya'da çekilen röntgen filminde, midesinde 59 kapsül içinde 649 gram kokain bulunan W.L.A.T. 20 Ekim'de gözaltına alınmıştı.