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"Geri dönüşü olacak takım Antalyaspor'dur"

25 Ekim 2017 Çarşamba, 17:11
"Geri dönüşü olacak takım Antalyaspor'dur"


ANTALYA (AA) - Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Antalyaspor'u, Antalya'nın tanıtımına destek verecek şekle getirmeli, bunu desteklemeliyiz. Bu, devlet, turizmciler, iş adamları, halk tarafından desteklenmeli." dedi.

Öztürk, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) Akra Barut Otel'de düzenlenen ekim ayı toplantısında, turizm sektörüne giriş hikayesini ve futbola ilgisini anlattı.

Geçen yılın mayıs ayı sonu gibi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in kendisine, "Antalyaspor'da görev almayı düşünür müsünüz?" şeklinde bir ricada bulunduğunu aktaran Öztürk, bu ülke için, şehir için daha fazlasını yapmak istediğini dile getirdi.

Turizmin başkenti olarak nitelendirilen Antalya'nın Türkiye'nin en kalabalık, milli geliri en iyi, aynı zamanda iklim olarak spora en uygun şehirlerden biri olduğunu anlatan Ali Şafak Öztürk, şöyle konuştu:

"Çok güzel bir stadyum var, inanılmaz güzel tesislerimiz var. Fakat Antalya'yı doğru şekilde tanıtmakta bazı sıkıntılar var. Turizm açısından bakıldığında Antalyaspor, şehri en az bütçeyle, en iyi şekilde tanıtacak bir araçtır. İspanya'nın Barcelona kenti eskiden bir kasaba şehriyken futbol takımının başarısı sayesinde bugünkü konumuna geldi. Barcelona'yı Barcelona yapan en büyük etken futbol takımının başarısıdır. Şehir turlarına, günlük turlara bile mutlaka Barcelona Stadı gezisini koyarlar, bir Barcelona maçı koyarlar. Sportif başarı o şehre gelmenizi sağlayabilecek bir unsurdur. Antalya'nın şehir olarak Almanya ve Rusya'da bilinirliği çok yüksek. Ama bu bilinirliği dünya geneline yaymamız için en güzel araçlardan biri Antalyaspor. Biz Samir Nasri'nin Antalyaspor ile yaptığı sözleşmeyi şehir merkezinde, Yivli Minare'nin altında yaptık, kentin tanıtımı için. Başbakanımız o dönemde Vietnam'da, televizyonu açtığında imza törenini görmüş."


- Destek çağrısı


Türkiye'de şu anda başarısının en fazla desteklenmesi gereken kulübün Antalyaspor olduğunu savunan başkan Öztürk, "Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ın tabii ki başarıları çok büyük, çok büyük kitleleri var fakat semt isimleri. Bir başarı olursa geri dönüşü olacak takım ise Antalyaspor'dur. Antalyaspor'u Antalya'nın tanıtımına destek verecek şekle getirmeli, bunu desteklemeliyiz. Bu, devlet, turizmciler, iş adamları, halk tarafından desteklenmeli." diye görüşlerini aktardı.

Birçok kişinin "Fenerbahçe'yi tutuyorum ama ikinci takımım Antalyaspor, Galatasaray'ı tutuyorum ama ikinci takımım Antalyaspor." dediğini belirten Öztürk, bu düşünce tarzının da değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Şehir içinde Antalyaspor bayraklarının konulması, kulüp kültürünün oluşturulması gerektiğini vurgulayan Öztürk, kendilerinin de sportif başarının gelmesi için gayret gösterdiklerini bildirdi.


- AKTOB Başkanı Yağcı


Toplantıda konuşan AKTOB Başkanı Erkan Yağcı da bu yılın ilk yarısında dünyada hava yolu taşımacılığının ortalama yüzde 8 büyüdüğünü, dünya turizm hareketinde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5'lik artış kaydedildiğini söyledi.

Antalya'ya gelen turist sayısında da geçen yıla göre ciddi bir artış olduğunu ifade eden Yağcı, bu yıl sonunda Antalya'ya gelen Rus misafir sayısının 4 milyona yaklaşacağını, Türkiye genelinde de 5 milyonu geçeceğini düşündüklerini anlattı.

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