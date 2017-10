KONYA (AA) - AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde partideki değişim ve yenilenme çalışmalarına ilişkin, "AK Parti bugüne kadar olmayan şeyleri yapıyor. Değerlendirmelerden ortaya çıkan tabloda diyor ki 'Burada bir yorgunluk var veya burada şu var. Bir değişikliğe ihtiyaç var. Emaneti teslim edin.' Şimdi buna karşı farklı değerlendirmeler yapanlar olsa da bu, her partinin yapabileceği bir şey değil." dedi.

Angı, AK Parti Konya İl Başkanlığı görevine getirildikten sonra, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 23 Ekim'de kendisine tebliğ edilen görevi en iyi şekilde yapma gayretinde olacağını söyledi.

Kente yeni güzellikler katmak için çalışacaklarını belirten Angı, 28 Ekim'de de bu amaçla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla toplu açılış töreni gerçekleştirileceğini bildirdi.

- "En önemlisi şehrin bütünlüğü"

Mevlana Meydanı'nda gerçekleştirilecek törende belediyeler ve diğer kamu kurumlarının önemli projelerinin açılacağını dile getiren Angı, şöyle devam etti:

"Bu program Konya için çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın Konya'ya gösterdiği ilgi artarak devam ediyor. Programa tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. AK Parti teşkilatlarımız, kamu kurumlarımız, belediyelerimiz programa ilişkin hazırlıklarını yaptı. Şehrin bütünlüğü içinde inşallah Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde ağırlayarak, burada duyacağı coşkuyla yeni projelerin hayata geçmesini hedefliyoruz. Konya'nın birlik, beraberlik ve heyecan artışını görmesi, yeni bir sinerjinin oluşması adına da önemli. En önemlisi şehrin bütünlüğü. Bu bütünlüğe katkı sağlamak, bu coşkuyu beraber yaşayarak hem heyecanlanmak hem de heyecanlandırmak istiyoruz."

- "Biz, bize düşeni yapmalıyız"



Angı, bir gazetecinin "Konya'da son seçimde AK Parti oyları yüksekti. Aynı oy oranları sizinle de devam edecek mi?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"İlk seçimde 2002'de yüzde 55,15 Türkiye rekoruydu. Her seçim bu oran yükseldi. Bu, Konya'nın sahiplenmesi. Öncelikle 2 milyon 200 bin hemşehrimize güveniyoruz. Kucaktaki bebeğinden, tecrübenin zirvesine ulaşmış büyük abilerimize, ablalarımıza, her kuşağa güveniyoruz. Bu oran artacak inşallah. Biz, bize düşeni yapmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın gerek teşkilat boyutunda, gerek yerel yönetimler boyutundaki bir takım müdahaleleri, eğer siz tedbiri zamanında almazsanız, sandıkta değişirsiniz ki o hiç istenmeyen bir olay. AK Parti bugüne kadar olmayan şeyleri yapıyor. Değerlendirmelerden ortaya çıkan tabloda diyor ki 'Burada bir yorgunluk var veya burada şu var. Bir değişikliğe ihtiyaç var. Emaneti teslim edin.' Şimdi buna karşı farklı değerlendirmeler yapanlar olsa da bu, her partinin yapabileceği bir şey değil."

Partide uzun süre önemli görevler üstlendiğine dikkati çeken Angı, "Kader bizi bu göreve getirdi. Önemli olan makamlar değil, o ruhu, o heyecanı taşıyıp, hizmet ekseninde yürütmek." ifadelerini kullandı.

Angı, Konya'daki ilçe kongrelerini 8 Aralık'a kadar bitirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de 28 Ekim'de yaklaşık 1 buçuk milyar liralık yatırımların toplu açılışının gerçekleştirileceğini vurguladı.