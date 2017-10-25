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Yankesicilik yaptı, 30 dakika sonra yakalandı

25 Ekim 2017 Çarşamba, 17:19

ERZURUM(AA) - Erzurum'da bir kadının çantasından cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalıp yarım saat içinde polislerce yakalanan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde S.T. adlı kadının çantasındaki cep telefonunun çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kısa sürede söz konusu caddeye giden ekipler, bazı işyerlerine ait güvenlik kameralarını inceledikten sonra yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan kişinin A.B. olduğunu tespit etti.

Ekipler, gidebileceği adresler belirlenen şüpheli A.B'yi, olayın ardından yarım saat geçtikten sonra Palandöken ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Hırsızlık ve yankesicilik suçlarından çok sayıda sabıkasının olduğu belirlenen zanlı, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalıntı cep telefonu ise incelemenin ardından sahibi S.T'ye teslim edildi.

Yankesicilik olayı bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, A.B'nin arkadaşlarıyla yürüyen S.T'yi takip edip çantasından cep telefonunu alması dikkati çekti.

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