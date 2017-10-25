Aydın'da FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına operasyon

AYDIN (AA) - Aydın merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan muvazzaf askerlerden 5'i daha tutuklandı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalanan 15 muvazzaf askerden emniyette işlemleri tamamlanan 12'si adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. Böylece işlemleri daha önce biten ve sevk edildikleri adliyede tutuklanan 3 şüpheli ile birlikte tutuklu sayısı 8 oldu.
Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 16 Ekim'de Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Bingöl, Bitlis, Yalova, Hakkari, Giresun, Muğla, Bolu ve Hatay'da 15 muvazzaf askeri gözaltına almıştı. Şüphelilerden 3'ü, 19 Ekim'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.