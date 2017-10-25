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Öğrenciler ile öğretmenler görme engelliler ile maç yaptı

25 Ekim 2017 Çarşamba, 17:23
Öğrenciler ile öğretmenler görme engelliler ile maç yaptı

TOKAT (AA) - Tokat'ta, görme engelli öğrenciler, gözlerini bezle bağlayan öğrenci ve öğretmenler ile goalball maçı yaptı.

Namık Kemal Ortaokulu'nun bahçesinde düzenlenen etkinlikte, görme engelli 3 öğrenciden oluşan takım, farkındalık oluşturmak amacıyla gözlerini bağlayan öğrencilerin yanı sıra yönetici ve öğretmenlerin oluşturduğu takımlarla karşılaştı.

Engelli öğrenciler ile diğer öğrenci ve öğretmenlerin goalball maçı, ilgiyle izlendi.

Vali Ömer Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği, engellilerin toplumsal hayata katılımının teşvik edilmesi amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunları, engeli bulunmayanların anlamalarını istediklerini belirten Toraman, "Farkındalık oluşturulmaya çalışılan bir etkinlikti. Görme engelli takımımız maçta galip geldi. Bu kardeşlerimizin eksikliklerini gidermemiz için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Daha sonra Mehmet Akif Ersoy Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu tarafından Görme Engelliler Beyaz Baston Empati Yürüyüşü düzenlendi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Eroğlu, engelliler için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirerek, "Tokat engelli dostu, engelleri kaldıran bir şehirdir. Her platformda bunu, farkındalık oluşturarak anlatmaya çalışıyoruz. Güzel bir yürüyüş yaptık." diye konuştu.


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