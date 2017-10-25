Bulgar sürücü tırda ölü bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Bulgaristan'dan Tekirdağ'ın Malkara ilçesine inşaat malzemesi getiren Bulgar uyruklu tır sürücüsü, aracının içinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, CM 1476 AX plakalı çekici, CM 3123 EE dorse plakalı tır ile ilçeye inşaat kerestesi getiren Zyul Fihayriev Emirski (62), dün gece park ettiği firmanın bahçesinde aracının içinde uyudu.
Sabah tırın kapısını çalan firma yetkilileri, Emirski'den yanıt alamayınca durumu polis, itfaiye ve sağlık görevlilerine bildirdi.
Tırın kapı camını kırarak içeri giren ekipler, Emirski'nin cesediyle karşılaştı.
Bulgar sürücünün cesedi, Malkara Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne, oradan da otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.