Golf: Turkish Airlines Open için geri sayım başladı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da 2-5 Kasım 2017 tarihlerinde düzenlenecek Turkish Airlines Open'de, 78 oyuncu mücadele edecek.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki Regnum Carya Golf Kulübünde düzenlenecek European Tour Rolex Serisinin 8 ayağından 6'ncısı olarak gerçekleştirilecek turnuvada, geçen yıl olimpiyat madalyası kazanan Justin Rose ve Henrik Stenson'ın da yer aldığı 78 oyuncu sahaya çıkacak.

Turkish Airlines Open'da 7 milyon dolar ödül dağıtılacak ve 3 Türk sporcu da yarışacak.

Avrupa Turu'nda Race to Dubai sıralamasında ilk 70 sırada yer alan oyuncuların katılabildiği turnuvada bu yıl, 2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Justin Rose ve gümüş madalya elde eden Henrik Stenson'ın yanı sıra Turkish Airlines Open'ın son şampiyonu Thorbjorn Olesen, kariyerinde üç major şampiyonluğu bulunan Padraig Harrington, Avrupa'nın Ryder Cup ikonu Ian Poulter, Race to Dubai listesinin ilk sırasında yer alan Tommy Fleetwood ve Avrupa Turu'nun iddialı isimlerinden İngiliz golfçü Tyrell Hatton da mücade edecek.

Turkish Airlines Open'da bu yıl beşinci kez sahaya çıkacak Türk oyuncu Ali Altuntaş, ilk kez profesyonel olarak mücadele verecek. Altuntaş'ın yanı sıra amatör oyuncular Leon Kerem Açıkalın ve Taner Yamaç da organizasyonda Türkiye Golf Federasyonu kontenjanıyla boy gösterecek.