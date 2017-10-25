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ANTALYA (AA) - Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen EUBC Genç Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası, 33 ülkeden 200'e yakın sporcunun katılımıyla devam ediyor.

Antalya'daki 10 bin kişilik spor salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda, bugün ringe çıkan milli takım sporcularından Ahmet Otçu, Tuğrulhan Erdemir ve Berat Acar, rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

Müsabakalarda 56 kiloda ringe çıkan Ahmet Otçu, İngiliz rakibi Shiloh Defreitas'ı, Tuğrulhan Erdemir ise 64 kiloda İrlandalı rakibi Patrick Donovan'ı 5-0'lık net skorla geçmeyi başardı.

Millilerde 91 kiloda ringe çıkan Berat Acar da Belarus'tan Stanislau Papkou'yı 4-1 yendi.

Bu arada, dünkü müsabakalarda da milli takım sporcularından Azad Demirhan ve Mücahit İlyas rakiplerini yenerek madalyayı garantilemişti.

Şampiyonaya yarın ara verilirken, yarı final maçları 27 Ekim Cuma günü 14.00'te, final ise 28 Ekim Cumartesi günü 18.30'da oynanacak.